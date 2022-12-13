«Перепочинок для комунальників»: синоптик розповіла, якої погоди чекати українцям у середу

Погода в Україні на Андрія, 14 грудня, зробить короткочасну паузу в опадах, а температура повітря вирівняється в межах країни.

Про це у своєму черговому прогнозі повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, вночі у середу стовпчики термометрів коливатимуться між позначками -5−10 градусів, вдень -2−6 градусів, у південній частині традиційно буде вище — близько нуля градусів.

Температурна карта Європи

У Києві в середу теж без опадів, вночі термометри покажуть -5−7 градусів, вдень -2−4 градуси.

На дорозі треба зберігати обережність — ожеледиця посилиться.

Нагадаємо, початок тижня в Україні ознаменувався впливом циклону Birgit, але нині він вже просунувся на північ.

Фото КМДА

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