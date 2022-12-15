«Добровольцем пішов боронити країну»: в бою на Луганщині загинув український розвідник

У боях з рашистами за Україну загинув житель села Біла, що на Тернопільщині, Дмитро Філіпович. Героя призвали на військову службу 4 серпня цього року. Він служив розвідником військової частини А7014.

«Сам Дмитро родом з Кіровоградщини. Народився та навчався в одній з місцевих шкіл. Життєрадісний, позитивний, впевнений у собі чоловік, котрий завжди знав, що хоче від життя. Через це у рідному Новомиргороді, у Чорткові, де чоловік працював, у селі Біла, де він із дружиною прожив 15 років, — всі дуже болісно сприйняли цю жахливу звістку… Переїхав Філіпович Дмитро з Кіровоградщини на Тернопільщину завдяки своїй майбутній дружині. Одного разу випадково зустрівшись, більше ніколи не полишали один одного. Подружжя виховувало двох діток — хлопчика та дівчинку, — повідомляє Чортківська міська рада. — Дмитро служив у місцевій військовій частині. Влітку разом із вісьмома колегами-військовослужбовцями вирішили з власної волі, добровольцями, піти на війну».

І рівно через чотири місяці після підписання контракту, 4 грудня, поблизу села Червонопопівка Луганської області внаслідок мінометного обстрілу Дмитро отримав поранення, несумісні з життям…

Раніше повідомлялося, що за пів року на війні загинули двоє рідних братів: 7 грудня загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк із позивним «Мерс», а в липні — його брат Андрій Бевзюк.

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