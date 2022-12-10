«За пів року на війні загинули двоє рідних братів»: болюча ціна нашої перемоги

На Донеччині, де наразі йдуть самі жорстокі бої і ворог несе величезні втрати, 7 грудня загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк із позивним «Мерс». Він воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Трагічну звістку повідомив товариш загиблого Олексій Кодман.

«Захищаючи Україну, загинув Олексій Бевзюк, в липні загинув його брат Андрій Бевзюк.

Я не знаю, які слова співчуття можна висловити їхнім батькам з приводу втрати синів, в яких вони вклали все своє життя, які слова сказати дружинам і дітям, але ми повинні зберегти про них пам'ять. Пам'ять в собі та у своїх дітях, щоб пам'ятали, якою ціною виборювалось щасливе майбутнє нашої країни, а ця ціна страшна. Ця ціна — це зруйновані тисячі доль українських родин. Й найголовніше, що ми можемо зробити — це зберегти пам'ять".

Загиблий герой воював проти окупантів не лише з братом, а й татом — Іваном Бевзюком. Останній, отримавши важке поранення на службі, нині комісований.

Свій крайній пост Олексій Бевзюк опублікував до Дня захисника України.

«Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах Збройних сил України для нас не просто професія, це — найвища честь, покликання.

Шановні побратими та посестри, бажаю вам ніколи не переставати виховувати в собі силу волі та мужності, з честю пройти складні випробування, що випали на долю, повернутися до рідних домівок живими і здоровими. Українському війську — зростання, могутності й непереможності".

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