39.96 / 41.02 38.75 / 40.06
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Холопи стали рабами: Алла Пугачова гідно відповіла хейтерам-путіністам

14:32 4 жовтня 2022
Холопи стали рабами: Алла Пугачова гідно відповіла хейтерам-путіністам

Після нецензурних випадів путіністів на адресу Примадонни російської естради Алла Пугачової вона натякнула на тих, хто міг зробити цей бридкий акт агресії на її адресу.

На думку співачки, її ненавидять ті люди, яких вона сама ненавиділа.

Їх вона вважає «холопами», які добровільно продавалися у рабство.

«Яке щастя, мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що співала і жила дарма. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами — стали рабами», — написала Пугачова в Instagram, супроводивши свій пост піктограмами оплесків.

Скрін посту в Instagram

Нагадаємо, до Москви Алла Пугачова поверталася зовсім ненадовго, і вже залишила росію.

423

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Торт за 5 хвилин без випічки, навіть міксер не потрібний: рецепт простого смаколика від української блогерки-красуні

Плутон

«Тягни час»: астролог розповів, чому «молив» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію

Гривні

В Україні змінилися правила виплати «відпускних»: що важливо знати

Овен

Настає «біла смуга»: які п'ять знаків Зодіаку позбудуться у жовтні всіх проблем

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту