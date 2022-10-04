Холопи стали рабами: Алла Пугачова гідно відповіла хейтерам-путіністам

Після нецензурних випадів путіністів на адресу Примадонни російської естради Алла Пугачової вона натякнула на тих, хто міг зробити цей бридкий акт агресії на її адресу.

На думку співачки, її ненавидять ті люди, яких вона сама ненавиділа.

Їх вона вважає «холопами», які добровільно продавалися у рабство.

«Яке щастя, мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що співала і жила дарма. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами — стали рабами», — написала Пугачова в Instagram, супроводивши свій пост піктограмами оплесків.

Скрін посту в Instagram

Нагадаємо, до Москви Алла Пугачова поверталася зовсім ненадовго, і вже залишила росію.

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