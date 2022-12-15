Пожежа на центральному ринку у Луцьку: постраждав торговий павільйон

Вночі 15 грудня у Луцьку сталася пожежа у торговому павільйоні Центрального ринку. Вогонь охопив дах павільйону та поширився на внутрішнє приміщення, де зазвичай продають молочну продукцію.



В обласному главку ДСНС виклик про спалах на вулиці Глушець отримали близько 2 години ночі.



Рятувальникам вдалося зупинити вогонь, щоб він не поширився на іншу частину павільйону та торговельні ряди. О 02:55 пожежу локалізували, о 03:37 ліквідували.

Вогонь пошкодив територію площею орієнтовно 400 квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють.

«ФАКТИ» писали про масштабні пожежі в росії — у великому торговому комплексі «Мега Хімки» під Москвою, а також на території шинного заводу в Барнаулі.

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