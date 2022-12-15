Ялтинський колаборант: злочинні махінації на окупованому півострові

Кримський колаборант Альберт Куршутов тепер гратиме злочинну роль першого заступника голови держкомітету у справах міжнаціональних відносин. Після 2014 року він співпрацював з окупантами на низці фейкових «посад» в окупованій Ялті, у тому числі з «містобудування, земельних та майнових відносин», а також «керував» незаконною «фракцією єдиної росії». Про це інформує Асоціація реінтеграції Криму.

«У квітні 2022 року він „відзначився“ як одна з „розмовляючих голів“ організованого спецслужбами окупантів фейкового з’їзду депутатів кримських татар. Там злочинно намагався виправдати російську агресію. Крім того, Куршутов очолює футбольний клуб „Кизилташ“, раніше задіяний агресором для низки злочинних політичних провокацій. Зазначимо, що до окупації Куршутов був директором низки фірм — „Акваторія +“, „Афаліна“ та „Розвага“, при цьому їх бенефіціарами виступали „Дельтанафта“, „Компанія Борис“, офшорна компанія „Уайт Сфіє Лтд“, зареєстрована в Белізі, та особисто Надія Янакі, мати зятя Леоніда Грача — Миколи Янаки. Всім відомо про афери клану Грача-Янакі у сфері видобутку та махінацій з нафтопродуктами, а на компанію „Уайт Сфіє Лтд“ до окупації було зареєстровано ще низку кримських підприємств».

Нині в умовах нового розкуркулення колаборантами ряду підприємств, фейкова посада Куршутова як наглядача за «сімейним бізнесом» даного клану, підконтрольного спецслужбам агресора, щільно використовуватиме як дані бенефіціари, так і злочинний «кримський уряд» для відповідних взаємовигідних, але незаконних махінацій.

Нагадаємо, росіяни масово позбуваються нерухомості в Криму та риють окопи.



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