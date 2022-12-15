39.46 / 40.17 41.24 / 42.25
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ялтинський колаборант: злочинні махінації на окупованому півострові

20:30 16 грудня 2022
Кримський колаборант Альберт Куршутов

Кримський колаборант Альберт Куршутов тепер гратиме злочинну роль першого заступника голови держкомітету у справах міжнаціональних відносин. Після 2014 року він співпрацював з окупантами на низці фейкових «посад» в окупованій Ялті, у тому числі з «містобудування, земельних та майнових відносин», а також «керував» незаконною «фракцією єдиної росії». Про це інформує Асоціація реінтеграції Криму.

«У квітні 2022 року він „відзначився“ як одна з „розмовляючих голів“ організованого спецслужбами окупантів фейкового з’їзду депутатів кримських татар. Там злочинно намагався виправдати російську агресію. Крім того, Куршутов очолює футбольний клуб „Кизилташ“, раніше задіяний агресором для низки злочинних політичних провокацій. Зазначимо, що до окупації Куршутов був директором низки фірм — „Акваторія +“, „Афаліна“ та „Розвага“, при цьому їх бенефіціарами виступали „Дельтанафта“, „Компанія Борис“, офшорна компанія „Уайт Сфіє Лтд“, зареєстрована в Белізі, та особисто Надія Янакі, мати зятя Леоніда Грача — Миколи Янаки. Всім відомо про афери клану Грача-Янакі у сфері видобутку та махінацій з нафтопродуктами, а на компанію „Уайт Сфіє Лтд“ до окупації було зареєстровано ще низку кримських підприємств».

Нині в умовах нового розкуркулення колаборантами ряду підприємств, фейкова посада Куршутова як наглядача за «сімейним бізнесом» даного клану, підконтрольного спецслужбам агресора, щільно використовуватиме як дані бенефіціари, так і злочинний «кримський уряд» для відповідних взаємовигідних, але незаконних махінацій.

Нагадаємо, росіяни масово позбуваються нерухомості в Криму та риють окопи.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

Калькулятор

ПФУ запідозрили у «недоплаті» пенсій: як самому підрахувати суму виплат

Обстріл Києва 15 листопада

З Києва краще виїхати: астролог попередила мешканців столиці про небезпеку

колишня дружина та діти Віталія Кличка

Колишня дружина Віталія Кличка показала їх дорослих синів під ялинкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту