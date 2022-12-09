Паніка в Криму: росіяни масово позбуваються нерухомості

Кількість оголошень про продаж нерухомості в Криму досягла рекордного рівня, повідомляють російські портали нерухомості. Росіяни усвідомлюють, що можуть втратити своє майно без будь-якої компенсації після можливої деокупації окупованого росією українського півострова, тому охоче продають, іноді з 50-відсотковою знижкою.

Панічний розпродаж росіянами нерухомості почався в серпні, коли в Криму пролунали перші вибухи, пов'язані з триваючим російським вторгненням в Україну. Друга хвиля розпродажів почалася 8 жовтня після підриву Керченського мосту, який з'єднує Крим з росією.

Російська база даних нерухомості «Царь» повідомляє, що на початку грудня в Криму було виставлено на продаж понад 7 000 будинків. Ще майже 15 000 оголошень про продаж квартир. На порталі Avito розміщено 11,5 тис. пропозицій продажу квартир та майже 11 тис. будинків. Інша російська база даних «Мирквартир» містить понад 20 тис. оголошень про продаж квартир і 41 тис. оголошень про продаж будинків або котеджів. Квартири на півострові росіяни пропонують за три-чотири мільйони рублів, тоді як раніше вони продавалися за п'ять-шість мільйонів рублів, повідомляє ru.krymr.com.

Але місцеві ріелтори кажуть, що при купівлі нерухомості, зазвичай, можна домовитися з власником про знижку від третини до половини.

Однак незважаючи на значне збільшення пропозиції, попит на покупку нерухомості в Криму близький до нуля. Росіяни не поспішають з цими угодами з логічних причин, а українці покладаються на закон.

Нагадаємо точку зору експерта, який спрогнозував, як ЗСУ можуть влаштувати ворогам капкан у Криму.

1440

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram