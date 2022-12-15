В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO «ПоплавОК»

Університет культури завжди був і залишається флагманом із впровадження інновацій у навчальний процес, це потужна освітня корпорація із сучасними мультимедійними технологіями, лабораторіями та європейським студентським сервісом. Яскравим підтвердженням цього стало відкриття у виші високотехнологічного знімального павільйону, лабораторії майбутнього SPACE-STUDIO «ПоплавОК».

Креативний простір для студентів призначений для фото- і відеозйомок телевізійних проєктів, музичних кліпів, ТікТоків. Новітні технології дозволяють реалізувати різноманітні проєкти і втілити будь-які ідеї.

Михайло Поплавський, презентуючи студентам студію, акцентував: «Місія університету культури — вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію України! Ми об'єднали найпрогресивніших та найталановитіших студентів країни і створили всі умови для реалізації їхніх творчих амбіцій. Розробили Інноваційний Діджиталізований Університет, що увібрав найкращі спеціальності! Дякую за ваш вибір, довіру та визнання!»

Як стало відомо, кількість вступників до університету культури у 2022 році зросла більше ніж на 50 відсотків у порівнянні з минулим роком. Це є результатом вдалої маркетингової стратегії, іміджевої комунікації та зіркового професорсько-викладацького складу університету.

До речі, за результатами рейтингу університет культури є лідером Топ-10 найкращих культурно-мистецьких закладів вищої освіти України другий рік поспіль (2021/2022 рр.)

«Вступна кампанія 2022 року в умовах воєнного стану була непростою, та ми впоралися із цим завданням, і це є нашою спільною перемогою на освітньому фронті.

Нині ситуація на освітньому ринку — стабільно напружена. Але в нас достатньо досвіду і можливостей, щоб ефективно працювати і відповідно реагувати на виклики часу. Стратегічну ініціативу, яку започатковано, потрібно потужно розвивати, ми не маємо збавляти темп, планка піднята дуже високо. Успіху досягає той, хто на кілька кроків випереджає час", — підкреслив Михайло Поплавський.

2023 рік ректор ЗВО проголосив Роком інновацій в університеті культури та презентував присутнім у залі стратегію розвитку з цілями та діями, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу — «Університет у смартфоні», створення бази відеолекцій, автоматизація університету культури через SRM-систему, запуск метавсесвіту та VR-освіти, тримати курс на створення університету майбутнього.

«Університет культури чекає на амбіційних, талановитих, неординарних і креативних абітурієнтів 2023. Сьогодні успіху досягають ті, у кого є внутрішній потенціал, стрижень, характер, мета та воля до перемоги! Саме це формує образ студента університету культури!

Я мрію, щоб в Україні було модно вчитися в українських університетах. Щоб талановиті, успішні молоді випускники вузів залишалися в Україні! Успішні українці — успішна Україна! Тримаймо разом українську хвилю!" — зазначив Михайло Поплавський.

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