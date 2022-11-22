У Оріхові рашисти обстріляли будівлю школи під час роздачі гуманітарної допомоги, є жертви

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Так, 22 листопада було обстріляно місто Оріхів Запорізької області. Про це повідомив голова обласної ОВА Олександр Старух.

«Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів», — повідомив він.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив також і про обстріл Сумщини.

«Вночі росіяни тричі обстріляли Зноб-Новгородську та один раз Есманьську громади. Загалом ворог випустив по прикордонню 86 снарядів та мін. Зноб-Новгородська громада: з 3:30 росіяни почали гатити по прикордонню із реактивних систем залпового вогню (20 „прильотів“) та САУ (12 „прильотів“). По іншому селу цієї ж громади також було 32 „прильоти“ з САУ та РСЗВ. І близько 5:00 росіяни додали ще 15 снарядів із РСЗВ по цій території. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок. Есманьську громаду армійці рф обстріляли з мінометів (7 „прильотів“). Без руйнувань», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше російські окупанти обстріляли громадську інфраструктуру звільненого Херсона.

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