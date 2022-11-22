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Україна

У Оріхові рашисти обстріляли будівлю школи під час роздачі гуманітарної допомоги, є жертви

11:56 22 листопада 2022
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Так, 22 листопада було обстріляно місто Оріхів Запорізької області. Про це повідомив голова обласної ОВА Олександр Старух.

«Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів», — повідомив він.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив також і про обстріл Сумщини.

«Вночі росіяни тричі обстріляли Зноб-Новгородську та один раз Есманьську громади. Загалом ворог випустив по прикордонню 86 снарядів та мін. Зноб-Новгородська громада: з 3:30 росіяни почали гатити по прикордонню із реактивних систем залпового вогню (20 „прильотів“) та САУ (12 „прильотів“). По іншому селу цієї ж громади також було 32 „прильоти“ з САУ та РСЗВ. І близько 5:00 росіяни додали ще 15 снарядів із РСЗВ по цій території. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок. Есманьську громаду армійці рф обстріляли з мінометів (7 „прильотів“). Без руйнувань», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше російські окупанти обстріляли громадську інфраструктуру звільненого Херсона.

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