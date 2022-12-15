Зимове сонцестояння-2022: коли почне збільшуватися день та як зміниться життя представників знаків зодіаку

Щороку у грудні весь світ відзначає день зимового сонцестояння. У цей день Сонце посідає найнижчу точку щодо земного горизонту. Щоразу дата різна.

За розрахунками астрономів, у 2022 році зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 17:58 за київським часом. Тобто ніч з 20 по 21 грудня буде найдовшою на рік, а день, відповідно, найкоротшим.

Народні прикмети та повір'я, пов'язані з зимовим сонцестоянням

Існує повір'я, за яким бажання, загадане у день зимового сонцестояння, обов'язково здійсниться. Цього дня можна прикрашати новорічну ялинку та готувати будинок до свята.

Вважалося, що якщо у день зимового сонцестояння на деревах є іній, то буде багатий урожай. Яка погода у цей день — така сама й 31 грудня.

Що принесе зимове сонцестояння- 2022 представникам різних знаків зодіаку

Овен

Це був напружений рік й тепер ви готові до заслуженого відпочинку. Якщо є можливість, візьміть додатковий вихідний на роботі та проведіть час наодинці з собою або разом зі своїми близькими. Зараз Місяць у поєднанні з вашим четвертим будинком, через що ви сумуєте за сім'єю, відчуваєте потребу возз'єднання з рідними. Але опозиція Місяця до Плутона та ретроградної Венери викликає у вас суперечливі емоції, сіє хаос у вашій голові.

Телець

Вас не можна назвати нерішучою людиною, але й у вас бувають моменти сумнівів. Місяць, що проходить у безпосередній близькості від вашого третього будинку, надсилає вам однозначний сигнал: «Залишайтеся там, де ви зараз перебуваєте». Але ваша планетарна управителька Венера, яка перейшла до ретроградного стану, не згодна. Вона змушує вас багато думати про наступні кроки, будувати плани на майбутнє. Словом, вам краще піти на компроміс: не робити рішучих дій, але переглянути свої погляди.

Близнюки

Ви знаходитесь у позиції сили, тому використовуйте всі можливості, які перед вами відкриваються. У той час як Місяць «запалює» другий будинок, що прагне до стабільності, він же протистоїть ретроградній Венері і Плутону, за допомогою восьмого будинку внутрішніх трансформацій, корисних ресурсів та споріднених душ. Незалежно від того, самотні ви чи щасливі у парі, ви можете задуматися про свої фінансові та романтичні інвестиції у світ. Складність полягатиме у тому, що ваші кар'єрні устремління та плани на особисте життя можуть перебувати в дисгармонії один з одним.

Рак

Сезон Козорога — це непростий для вас час, тому що цей знак зодіаку є полярним, повною протилежністю вашому. Але є й добрі новини: ваш шлях духовного зростання на цей рік завершується щасливо. Місяць, що проходить через ваш знак зодіаку, безпосередньо протистоятиме ретроградній Венері та Плутону через ваш сьомий будинок співпраці та соціальних контактів. Щось добігає кінця? Не чіпляйтеся за людей, місця та ситуації, які ви вже переросли.

Лев

Подорож Місяця через ваш дванадцятий будинок — досить напружена планетарна позиція, що вселяє у вас почуття невпевненості, яке ви ненавидите. Тож найкращим рішенням буде відпочинок. Як фізичний, так і емоційний. Подумайте про те, які сфери вашого життя заслуговують на найбільшу увагу наступного року. Чи грамотно ви розподіляєте свої сили та час. Не ухвалюйте поспішних рішень, але проведіть повну інвентаризацію свого життя. Це стане вам у пригоді вже дуже скоро, коли настане час діяти швидко і рішуче.

Діва

Хто сказав, що неможливо одночасно досягти успіху і в суспільному, і в особистому житті? Так, це звучить як «читтерство» у розпал сезону Козорога. Проте, вам все під силу. Але будьте обережні: ви можете емоційно захопитися однією справою (або людиною), але вже вас скоро потягне до іншого. Тому важливо знайти баланс і прислухатися до свого серця, щоб зробити правильний вибір і досягти успіху в обох сферах. Звичайно, це буде непросто, враховуючи, що Місяць блукає вашим соціальним одинадцятим будинком, протистоїть ретроградній Венері та Плутону через ваш п'ятий будинок любові, творчості та слави.

Терези

Останнім часом ви самі подаєте собі сюрпризи та ламаєте усталені шаблони поведінки. Особливо це стосується сімейних цінностей та стосунків з оточенням. Так у чому ж справа? Ваш планетарний управитель Венера знаходиться у ретроградному положенні, проходячи через четвертий будинок сім'ї та романтичних зв'язків. Можливо, ви подумаєте про те, щоб відновити контакти з родичами або старими знайомими. Це принесе вам внутрішню гармонію і допоможе утихомирити потік розрізнених емоцій та переживань.

Скорпіон

Як щодо новорічних канікул у родинному колі? Подорож Місяця через ваш дев'ятий будинок навіває думки про домашній затишок та возз'єднання з дорогими вам людьми. Однак опозиція Місяця до ретроградної Венери та вашого планетарного управителя Плутона може створити деякі проблеми. Наприклад, поїздка до сім'ї може відкластися через зовнішні чинники або відбудуться події, які заважають досягти бажаного. У будь-якому випадку, ви зможете знайти вихід зі становища. Сприймайте перешкоди як цікаві «челенджі», і все неодмінно складеться сприятливим для вас чином.

Стрілець

Важко справлятися з емоціями оточення та непереборними обставинами, коли вони перешкоджають вашим власним цілям та бажанням, чи не так? Але Всесвіт вважає, що ви досить сильні, щоб прийняти цей виклик. Так чи інакше, вам буде про що подумати, коли і ретроградна Венера, і потужний Плутон «паритимуть» над вашим другим будинком комфорту, фінансового добробуту та життєвих орієнтирів, що прагне до стабільності.

Козоріг

Настає ваш сезон. І це, безперечно, має радувати і надавати вам сил. Однак Місяць, що проходить через ваш сьомий будинок співпраці, соціальних контактів та партнерських відносин, принесе несподівані зміни, до яких ви підсвідомо ще не готові. Опозиція Місяця до Плутона та ретроградної Венери змусить вас задуматися про те, наскільки відрізняються ваші цінності та цінності людей, яких ви вважаєте близькими. Коли у вас з'являться відповіді, оточення природно почне змінюватися.

Водолій

Попри те, що зазвичай ви легко йдете по життю й сприймаєте його як пригоду, зараз ви відчуваєте необхідність трохи пригальмувати, увімкнувши раціональний підхід. Це відбувається через чотири планети, що «парять» над вашим таємничим дванадцятим будинком знаків долі та вищого призначення. Вам навіть може здатися, що обставини складаються не на вашу користь, щось заважає вашим планам. Але насправді все рухається у правильному напрямку. Запасіться терпінням і дозвольте Всесвіту вивести вас на той шлях, який був призначений.

Риби

Найближчим часом вам доведеться приділити особливу увагу соціальній сфері вашого життя. Попри те, що ваш водяний знак зодіаку має рухливу природу і розвинену емпатію, які зазвичай допомагають вам сходитися з людьми і легко заводити друзів, зараз ви відчуваєте труднощі у спілкуванні, встановленні нових контактів та підтримці старих. І це вас пригнічує. Річ у тому, що Місяць не лише «запалює» ваш серцево-орієнтований п'ятий будинок, а й формує опозицію до ретроградної Венери та Плутона через ваш соціальний одинадцятий будинок. Постарайтеся видихнути й не приймати радикальних рішень щодо свого оточення. Цей непростий час просто потрібно пережити.

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