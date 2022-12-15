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Події

Вдарив двічі сокирою: під Рівним батько вбив сина

16:34 15 грудня 2022
сокира

У селі Вілія на Рівненщині батько вбив сина. Повідомлення до поліції надійшло 14 грудня близько 14:30 від 42-річного мешканця села Соснове. Чоловік повідомив, що батько вбив його брата.

Прибувши на місце НП, поліцейські встановили, що між 85-річним батьком та його 53-річним сином виник конфлікт на сімейно-побутовому ґрунті, під час якого пенсіонер завдав останньому лезом сокири не менше двох ударів в область голови та рук.

Поліцейським чоловік пояснив, що син зловживав алкогольними напоями, постійно чіплявся до нього та принижував.

Отримані травми виявилися несумісними з життям. Згідно з лікарським свідченням, смерть 53-річного чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати та рани обличчя з пошкодженням судин.

85-річного чоловіка затримали. Через погіршення стану здоров'я його госпіталізували до лікарні, де забезпечено охорону.

Раніше схожий злочин стався у Києві — батько ножем у груди вдарив свого сина, той загинув.

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