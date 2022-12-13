Вдарив у груди ножем: у Києві чоловік убив рідного сина

В Києві сталося жорстоке вбивство — батько ножем у груди вдарив свого сина.

Як повідомили у столичній поліції, перебуваючи напідпитку, киянин почав конфліктувати з родичем та в ході суперечки вдарив його ножем у груди. Від поранень 36-річний потерпілий помер на місці.

Вбивство сталося у будинку на вулиці Патріотів. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили власника будинку, його дружину та сина без ознак життя.

Оглянувши тіло, лікарі констатували, що смерть 36-річного постраждалого настала від ножового поранення у грудну клітину. З'ясувалося, що 58-річний батько схопив кухонний ніж та вдарив родича у груди.

Нападника затримали. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше у Києві чоловік убив дружину та хотів видати злочин за суїцид.

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