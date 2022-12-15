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Запросив додому «обробити рану на коліні»: у Києві чоловіка засудили за розбещення 8-річної дівчинки

16:53 15 грудня 2022
суд

У Києві суд засудив до 5 років позбавлення волі 74-річного чоловіка за розбещення малолітньої дівчинки. Про це повідомили у столичній прокуратурі.

Слідчі встановили, що на початку серпня 2021 року 74-річний киянин запросив до себе додому 8-річну дівчинку, нібито допомогти обробити йому рану на коліні, де вчинив проти неї розпусні дії.

«За результатами судового розгляду Деснянським районним судом міста Києва підтримано позицію ювенального прокурора й чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі. Обвинуваченого взято під варту у залі суду», — йдеться у повідомленні.

Після набрання вироком законної сили відомості про нього внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Нагадаємо, на Кіровоградщині засудили до 7 років в'язниці чоловіка, який намагався зґвалтувати підлітка.

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