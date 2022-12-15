В окупованому Залізному Порту ЗСУ «демілітаризували» готелі на узбережжі, де мешкали окупанти

На фоні безчинств російських окупантів на Херсонщині на них звернуло увагу українське «бавовнятко» — вночі 15 грудня воно «завітало» до ворогів, які проживали у приватному готелі «Немо» на березі моря у Залізному Порту. Про це пише ресурс СтопКор.

На опублікованих в мережі фото видно, що триповерховий готель зазнав значних ушкоджень і вочевидь, більше не придатний для проживання в ньому.

З урахуванням того факту, що доба відпочинку у готелі з власним пляжем і кав'ярнею до війни коштувала від 500 (в низький сезон) до 1800 грн з особи, можна припустити, що тут розмістили не рядовий склад армії рф, а офіцерів чи «елітні» підрозділи.

Крім того, Telegram-канал «Херсон: Війна без фейків» повідомив, що цієї ж ночі були також знищені особовий склад противника ще у двох готелях та щонайменше одна установка (зв'язку чи вогню, наразі уточнюється) росіян вже за селищем.

Нагадаємо, минулої доби бійці ЗСУ знищили змайже 600 окупантів та 27 безпілотників.

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