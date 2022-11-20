Росіяни продовжують атакувати міста Донецької області. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу України.

«За поточну добу противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення», — повідомили в Генштабі.

Там зазначили, що республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

«Літаки повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі республіки білорусь. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет „Кинжал“, що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомили, що в Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками.

«Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та, навіть, велосипедів. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області», — йдеться в повідомленні.

Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по позиціях зенітних ракетних комплексів.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів», — додали в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», окупанти перекидають мобілізованих з Херсонщини на окупований Донбас і готуються до їхнього масового дезертирства.

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