Якщо раптово відключили опалення: як зробити грілку з підручних засобів

Цієї воєнної зими українці живуть в екстремальних умовах — часті відключення електрики, а у багатьох випадках — коли немає світла, то немає й тепла у квартирі.

Люди шукають альтернативні джерела енергії та вигадують різні способи, як зігрітися.

Найпростіший спосіб — самостійно виготовити грілку. Вона може бути з пластикової пляшки, крупи чи солі, пише УНІАН.



Для того, щоб зробити грілку з круп, потрібно взяти шматок натуральної тканини, міцні товсті нитки та крупу. Вирізати з тканини потрібні частини та пошити їх між собою, залишивши отвір для наповнювача. Всипати крупу, зашити отвір. Потім втягти грілку в чохол, його теж зашити.

Незручність у тому, що таку грілку потрібно помістити в мікрохвильову піч на 30 секунд. Потім — покласти під ковдру чи плед.

Дуже добре тримає тепло сіль. Грілка з сіллю робиться також з тканини. Два невеликі клапті пошити їх між собою так, щоб залишився отвір для наповнювача. Потім всипати всередину сіль й повністю зашити краї. Далі грілку покласти у мікрохвильову піч, включити на 15−30 секунд й можна користуватися.

Найпростіший варіант, якщо вдома немає світла, це зробити грілку з водою. Достатньо взяти порожню пластикову пляшку, налити в неї гарячої води, загорнути пляшку у щільну тканину або рушник — використовувати за призначенням.

Раніше ми розповідали, як зберегти електроприлади при частому відключенні електроенергії.

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