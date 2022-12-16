За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах більше 20 населенних пунктів на Луганщині та Донеччині, у тому числі Бахмута, Мар’їнки, Соледара.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких — по цивільних об’єктах Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У тому числі й по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення. Вівся вогонь й по прикордонній Сумщині — ворог застосував міномети.



У ранковому зведенні уточнили інформацію щодо удару по ворогу в районі Токмаку Запорізької області, який Сили оборони завдали 14 грудня. Повідомляється про знищення до 10 одиниць військової техніки різного типу та пораоення близько 180 військовослужбовців ворога. А у Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів.

«Відзначається робота російських мобільних крематоріїву у місті Токмак. З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом. Зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу», — додали у Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Було збито два БпЛА типу «Орлан-10».

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

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Фото Генштабу ЗСУ

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