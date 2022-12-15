ЗСУ завдали потужних ударів по ворогові: лікарні та морги Мелітополя переповнені, — Генштаб

Протягом 295-ї доби російського широкомасштабного вторгнення ворог, як і раніше, зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Лиманському — провалив спробу покращити тактичне положення. Таке констатує Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Проте на Куп’янському та Запорізькому напрямках армія рф нарощує угруповання. Зокрема, від ворожих ударів серед дня постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.

Також триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил російської федерації на території республіки білорусь.

Проте ворог також має значні втрати. Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення.

Через критичну переповненість лікувальних закладів та моргів у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму.

А задля поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та, навіть, офіцерами у відставці. Їх уже направляють у район ведення бойових дій.

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. А українські ракетники та артилеристи «накрили» 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили також про потужні удари ЗСУ по скупченнях оккупантів на херсонському узбережжі Чорного моря.

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