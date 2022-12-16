Через кілька днів після того, як путін оголосив, що ухиляється від щорічної підсумкової пресконференції в москві, він відмовився від участі в хокейному матчі в аматорській лізі, яку він сам заснував у 2011 році, повідомляє dailystar.co.uk.

«Цей крок викличе нові спекуляції щодо його здоров'я», — додають журналісти.

Речник кремля пєсков підтвердив, що російський президент не буде присутній на заході на Червоній площі в москві. У понеділок також повідомлялося, що він пропустить свою щорічну пресконференцію, швидше за все, щоб уникнути запитань про невдачі росії у війні в Україні. Основна сесія наприкінці року зазвичай відбувається в період з 14-го по 23 грудня, але кремль оголосив, що вона не відбудеться. Раніше путін відклав свою щорічну пряму лінію з пересічними росіянами на тлі очевидних побоювань, що він зіткнеться зі скаргами на війну й хаотичну мобілізацію.

Ця заява посилить підозри в тому, що путін боїться ретельної перевірки того, як він веде війну, яку називає спеціальною військовою операцією, або що у віці 70 років він недостатньо здоровий, щоб витримати довгі сесії, коли перебуває під пильним поглядом світу на тлі чуток про його здоров'я.

Було багато спекуляцій щодо стану здоров'я путіна, але не доведено, що він страждає від раку та інших захворювань. Також ширяться чутки, що він переніс невелику операцію на вихідних після нібито падіння зі сходів в офіційній резиденції. кремль заперечує, що він постраждав від падіння.

Нагадаємо, нещодавно експерти висловились про долю диктатора путіна, зазначивши, що прийдешній рік стане «найтемнішим періодом його правління».

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