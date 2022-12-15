«Наступний рік стає найтемнішим за весь час його правління»: експерти про долю диктатора путіна

Американський аналітичний центр Atlantic Council вважає, що рік, який минає, можна вважати провальним для путіна. Про це йдеться у статті «Vladimir Putin: 2022 Loser of the Year» (володимир путін: головний невдаха 2022 року — Авт.).

«Вперше з моменту започаткування цього заходу десять років тому очільник Кремля не проведе свого флагманського прес-марафону наприкінці року. Несподіване скасування є останнім свідченням того, що в Кремлі не все гаразд. Однак, коли його вторгнення в Україну розгортається на тлі безпрецедентних втрат і зростаючих військових поразок, путін явно не в настрої зустрічатися навіть з найбільш слухняною аудиторією.

Поки він ховається від камер, його заклятий суперник закінчує рік на хвилі міжнародного визнання. Президент України Володимир Зеленський вже був названий людиною року та зараз його регулярно називають одним з найвпливовіших політиків у світі. Контрастні долі російського та українського лідерів підкреслюють безглуздість рішення путіна розпочати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.

Його початковий план передбачав коротку і переможну війну, яка б знищила українську незалежність і змусила країну назавжди повернутися в орбіту Кремля. Замість цього він став міжнародним вигнанцем, репутація його країни як військової наддержави зруйнована, а його українські вороги з дедалі більшою впевненістю очікують на цілком реальну перспективу історичної перемоги в наступному році. Практично за будь-якими показниками володимир путін є найбільшим невдахою 2022 року".

Невдачі путіна, пише видання, можна простежити безпосередньо на полях битв в Україні. Його армія продемонструвала катастрофічні результати за останні десять місяців і програла низку ключових битв, включаючи битву за Київ, битву за Харків і битву за Херсон.

«Вважається, що понад сто тисяч російських солдатів були вбиті або поранені, а тисячі російських танків і бронемашин були захоплені або знищені. Ці втрати змусили путіна розпочати першу мобілізацію в його країні з 1945 року, що дестабілізувало росію і повернуло війну додому, до раніше прихильної до неї внутрішньої аудиторії.

Міжнародний імідж росії також був сильно заплямований викриттями широкомасштабних воєнних злочинів, скоєних проти українського цивільного населення. Багато міжнародних спостерігачів вважають цю політику нічим іншим, як геноцидом, особливо з огляду на те, що вона супроводжується постійним потоком відверто геноцидних звинувачень з боку пропагандистів режиму та кремлівських чиновників у Москві. Інші були шоковані готовністю путіна вдатися до брязкання ядерним кийком.

Крім того, Кремль помітно втрачає вплив по всій колишній радянській імперії. У Центральній Азії Казахстан відкрито дистанціюється від росії, зміцнюючи зв'язки з Китаєм, Туреччиною і Заходом".

На що може розраховувати путін у 2023 році? У статті йдеться, що диктатор-вбивця вважає, що міжнародний альянс, який протистоїть його вторгненню, може зрештою втратити до нього інтерес, і покладає свої надії на те, що західні лідери змусять Київ піти на якусь компромісну угоду, яка дозволить росії вирвати перемогу з пащі поразки.

«Однак зважаючи на те, що більшість прихильників України публічно заявляють про те, що вони дозволять українцям самим вирішувати, коли вести переговори, такий результат виглядає малоймовірним. Зрештою, жоден український уряд не зможе приректи мільйони своїх співвітчизників на жахи безстрокової російської окупації.

Набагато реалістичніший сценарій — це коли добре озброєні та високомотивовані українські військові продовжують неухильно звільняти окуповану територію, в той час як росія зазнає великих втрат серед погано навчених і погано оснащених призовників. Це рецепт катастрофи для режиму путіна.

Російська армія в Україні вже глибоко деморалізована і намагається проводити локальні наступальні операції. Подальше виснаження в найближчі місяці підвищить перспективу більш всеосяжного військового колапсу, який може мати серйозні наслідки для майбутнього самої російської федерації. путін входить у 2023 рік з невеликою кількістю друзів і ще меншою кількістю варіантів. Наступний рік стає найтемнішим за весь час його правління. Він також може стати останнім".

Нагадаємо точку зору українського аналітика Валерія Пекара «Смерть путіна — це початок, а не завершення політичних змін в росії, які мають унеможливити наступну війну».

418

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram