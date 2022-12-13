Операція «Ноїв ковчег»: що відомо про план втечі путіна до Південної Америки

Диктатор-вбивця путін, який нещодавно знову погрожував світові ядерною зброєю, має готовий план втечі до Південної Америки на випадок програшу війни в Україні, розповів його колишній радник. Кремль вже розпочав підготовку до евакуації російського президента навесні. За словами російського політолога Аббаса Галлямова, який у минулому готував промови путіна, він знайде притулок у Венесуелі або Аргентині.

«Президент росії володимир путін вже має готовий план втечі до Південної Америки на випадок програшу війни в Україні», — стверджує його колишній радник, який з 2018 року проживає в Ізраїлі.

Підготовку до відправлення путіна у вигнання кремль почав ще навесні.

«Операція отримала кодову назву „Ноїв ковчег“, — повідомляє Галлямов з посиланням на заяви анонімних інформаторів у телеграмі. — Планується вивезти путіна з росії у випадку, якщо йому стане „зовсім незручно“ залишатися в країні, тобто якщо він програє війну в Україні та втратить вплив у кремлі. Початковий план полягав у втечі до Китаю, але він був змінений, коли стало зрозуміло, що співпраця з Пекіном не є настільки тісною, як передбачалося. Наразі на столі два варіанти: Аргентина чи Венесуела».

У цьому контексті Галлямов нагадує, що олігарх Ігор Сєчін має тісні стосунки з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Саме Сєчін мав відповідати за реалізацію плану евакуації путіна. За інформацією джерел Галлямова, він вже мав придбати нерухомість на острові Маргарита.

Раніше Борис Джонсон пояснив, чому диктатор-вбивця путін не застосує ядерну зброю.

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