«Нагороду тата отримав тримісячний Андрійко»: зворушлива історія про Героя України, який загинув під Херсоном

Владислав Українець з Хмільника був одним з перших, хто зустрічав російських окупантів. Він загинув 24 лютого.

«Підрозділ під командуванням бійця 59-ї бригади відбивав Антонівський міст поблизу села Раденськ Херсонської області. Знищили дві одиниці ворожої військової техніки разом із особовим складом, — повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. — Під час виходу батальйону з оточення разом із підлеглими лейтенант здійснював прорив. Владислав Українець вирішив закріпитись і зайняти оборону з метою забезпечення проходу колони батальйону. Знищив близько 50 ворогів. Рятуючи життя побратимів, потрапив під кулеметний обстріл».

Владислав Українець

Родина не знала, що саме сталося з Владиславом, вони обдзвонювали лікарні, морги, вірили, що командир механізованого взводу окремого мотопіхотного батальйону живий. Та, на жаль, дива не сталось. Забрати тіло мужнього бійця змогли лише після звільнення Херсону. Через вісім місяців Владислава поховали, він так і не дочекався народження первістка. А днями його дружині, сину та матері Володимир Зеленський вручив нагороду «Золота Зірка». Посмертно. Тримісячний Андрійко був присутній, коли глава держави вручив мамі орден його батька.

Нещодавно у Жмеринці в останню путь провели 32-річного захисника Віктора Ліпея. 8 грудня серце захисника ворожа куля зупинила під Мар'їнкою на Донбасі.

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