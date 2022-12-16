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Найпотужніша ракетна атака з початку війни: стало відомо, скільки ракет ворог випустив по Києву 16 грудня і скільки з них збили

13:48 16 грудня 2022
Ракетна атака

Під час масованої ракетної атаки росіян на Україну 16 грудня Київ витримав одну з найбільших атак з початку повномаштабного вторгнення. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37! Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації», — йдеться у повідомленні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські вояки випустили по Україні «все, що в них було», окрім іранських дронів-камікадзе.

«Навіть уперше запускали Ту-95 з Енгельса. Раніше такого не було», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», 16 грудня значного удару було завдано по місту Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу сталося влучання в триповерховий житловий будинок. Загинули двоє людей.

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