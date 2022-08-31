Запечені яблука: простий рецепт від дієтологині Світлани Фус

Дієтолог Світлана Фус, яка не рекомендувала українцям захоплюватися влітку фруктово-ягідними соками, розповіла, як правильно приготувати запечені яблука.



Експертка зазначила, що запечені яблука перетравлюються краще за свіжі. Вони містять пектин, що сприятливо впливає на слизову оболонку шлунка.

Попри термічну обробку, запечені яблука зберігають певну кількість вітамінів. За її словами, ця корисна страва можна зберігати у холодильнику кілька днів, передає СТБ.



Інгредієнти:⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀

яблука⁣⁣⠀⁣⁣⠀

горіхи⠀⁣⁣⠀

мед⁣⁣⠀⁣⁣⠀

кориця⁣⁣⠀⁣⁣⠀⠀⁣⁣⠀

Спосіб приготування: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Видалити з яблук осередок⁣⁣.

Подрібнити горіхи.

Наповнити яблука горіхами⁣⁣.⠀⁣⁣⠀

Додати мед та корицю⁣⁣.⠀⁣⁣⠀

Запікати 15−20 хвилин при температурі 200 °C.



Світлана Фус додала, що до яблук можна додати сир, попередньо перемішавши його з яйцем та ваніллю. Такий десерт стане ситнішим і його можна використовувати як повноцінний перекус.



Раніше дієтологиня Світлана Фус запропонувала рецепт дуже корисного салату з незвичайними інгредієнтами.

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