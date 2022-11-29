«Вісім склянок води на день є надмірною нормою для більшості людей»: міжнародне дослідження

Така порада стала загальноприйнятою мудрістю і часто з'являється в рекомендаціях щодо здоров'я. Однак багато людей потребують лише від 1,5 до 1,8 літрів на день, що нижче, ніж два літри, які зазвичай рекомендуються, свідчать результати дослідження, які опублікувало видання The Guardian.

«Нинішня рекомендація взагалі не має наукового обґрунтування, — сказав Йосуке Ямада з Національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування в Японії, один з перших авторів роботи. — Більшість вчених не впевнені, звідки взялася ця рекомендація. Одна з проблем полягає в тому, що попередні оцінки потреб у воді, як правило, ігнорували вміст води в продуктах харчування, які можуть становити значну частку нашого загального споживання. Якщо ви просто їсте хліб, бекон і яйця, ви не отримаєте багато води з їжею, але якщо ви їсте м'ясо, овочі, рибу, макарони і рис, ви можете отримати близько 50% ваших потреб у воді з їжею».

У дослідженні, опублікованому в журналі Science, оцінювалося споживання води 5604 людьми у віці від восьми днів до 96 років з 23 країн світу. У дослідженні брали участь люди, які випивали склянку води, в якій частина атомів водню була замінена дейтерієм — стабільним ізотопом водню, який природним чином міститься в організмі людини і є нешкідливим. Швидкість виведення зайвого дейтерію показує, наскільки швидко вода в організмі перетворюється, і дослідження показало, що цей показник широко варіюється в залежності від віку, статі, рівня активності та оточення людини. Ті, хто живе в жаркому і вологому кліматі та на великій висоті, а також спортсмени, вагітні та жінки, що годують груддю, мали вищий показник, а це означає, що їм потрібно пити більше води.

«Це дослідження показує, що поширена думка про те, що ми всі повинні випивати вісім склянок води — або близько двох літрів на день — ймовірно, занадто висока для більшості людей в більшості ситуацій, і „універсальна політика“ щодо споживання води не підтверджується цими даними, — сказав професор Джон Спікман з Університету Абердіна, співавтор дослідження. — Хоча вживання більшої кількості води, ніж потрібно організму, навряд чи може бути шкідливим для здоров'я, чиста питна вода не є безкоштовною».

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