Зірка «Моєї прекрасної няні» Анастасія Заворотнюк, яка бореться зі страшною хворобою, розлучилася з Олафом Шварцкопфом майже 30 років тому. За ці роки акторка кілька разів вийшла заміж, народила дітей, проте колишній досі злиться та пригадує її старі гріхи. Шлюб актриси та бізнесмена розпався через два роки після весілля. Як відомо, ініціаторкою розставання стала Анастасія. Олаф досі не може пробачити колишню за невірність. Про це пишуть російські ЗМІ.

Настя пішла від першого чоловіка до бізнесмена Дмитра Стрюкова.

«У якийсь момент вона подала на розлучення, сказала забрати речі. Мене прихистив брат Насті Святослав. Після розриву дізнався, що артистка перервала вагітність. Настя зробила аборт, я не розумів, чому вона навіть не обговорила це зі мною. Мені дуже шкода, що наша дитина не вижила, важко було це пережити. Тим паче зробити аборт, коли дитина вже сформована… Це страшно. Я від багатьох чув, що ось, мовляв, загинула ваша дитина. У підсумку вона захворіла… Як розплата за гріхи молодості».

Олаф Шварцкопф не приховує, що досі має ніжні почуття до зірки «Моєї прекрасної няні» та бажає їй одужання. Та зазначив, що у зірки дідусь хворів на онкологію. У нього були страшні болі, він не витримав мук і наклав на себе руки. Тож генетика мала місце, вважає він.

Додамо, що вже понад три роки Настя бореться з гліобластомою — злоякісною пухлиною мозку. Зірка кіно разом із чоловіком Петром Чернишовим і донькою Анною живе в підмосков'ї. За цей час жодного разу її ніхто не бачив на публіці, а рідні не розповідають подробиць про її стан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після жахливих чуток про останні дні Заворотнюк її донька почала роздавати одяг чужим людям.

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