росія перекидає мобілізованих з Краснодарського краю для захисту Північнокримського каналу, — Генштаб

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили масовану атаку рашистів — ворог випустив по цивільній інфраструктурі 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 з яких було збито.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, в результаті ворожих ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На фронті ситуація наступна:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населенних пунктів Сумщини та Харківщини.

На Куп’янському напрямку росіяни вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ з танків та різнокаліберної артилерії неподалік Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує штурмові дії на наші позиції, намагаючись знайти слабкі місця в лінії оборони для прориву. Обстрілював райони понад двадцяти населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали околиці Богоявленки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

«Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим. Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю», — повідомили у Генштабі.

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, що під час масованого удару по Україні 16 грудня у місті Кривий Ріг ворожий боєприпас поцілив у триповерховий житловий будинок, є жертви та поранені, зокрема, діти.

Фото Генштабу ЗСУ

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