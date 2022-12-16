Кличко повідомив, коли у будинках киян з'являться світло та вода

Після масованого ракетного удару рашистів 16 грудня в Києві відключали електрику та водопостачання.

Згодом у деяких споживачів почала з'являтися вода, насамперед, на правому березі, та світло. Втім, про повне відновлення водо- та електропостачання в столиці наразі не йдеться. Як повідомив «Суспільному» мер Києва Віталий Кличко, все мають відновити орієнтовно до ранку суботи, 17 грудня.

Нагадаємо, що у столиці також не працює метрополітен. У КМДА зазначали, що метро не ходитиме до кінця доби 16 грудня. Про те, коли точно його роботу відновлять, не повідомлялося. У метрополітені лише повідомили, що про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимуть додатково.

Громадянам радили користуватися наземним транспортом. У тому числі й міською електричкою, яка, незважаючи на перебої з електрикою курсує кільцевим маршрутом.

В «Укренерго зазначали, що після атаки 16 грудня, внаслідок якої постраждали й об'єкти критичної інфраструктури, для учасників ринку електроенергії введено режим надзвичайної ситуації.

Фото Київводоканалу

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