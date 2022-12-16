У Києві назвали альтернативу непрацюючому метро

У п'ятницю, 16 грудня, через ракетні атаки рашистів у Києві призупинив роботу метрополітен, а міська електричка продовжує функціонувати.

Як повідомили в «Укрзалізниці», незважаючи на перебої з енергопостачанням, електричка продовжує рух кільцем.

Вартість квитка — 15 гривень. Квитки доступні в чат-боті «Укрзалізниці» у Viber (https://chats.viber.com/bot_uz), Telegram (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot), Facebook Messenger (https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia) та Apple Messages.

Нагадаємо, що в повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет, з них силами ППО було знищено 37.

Фото УЗ

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