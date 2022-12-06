Меган Маркл та принц Гаррі забрехалися: що не так з трейлерами документального фільму про «правдиву історію» Сассексів

Розкол у британській королівській родині стрімко перетворюється на прірву, яку вже ніколи не вдасться подолати. Це стало очевидним на початку грудня, коли принц і принцеса Уельські провели в США три дні і не стали зустрічатися або навіть спілкуватися телефоном з герцогом і герцогинею Сассекськими. Вільям та Кейт відвідали Бостон з офіційним візитом. Вони взяли участь у церемонії вручення премії Earthshot Prize Awards, засновником якої є принц Уельський. Вільям за допомогою цієї нагороди прагне підтримати вчених та винахідників у різних країнах, які спрямовують свої зусилля на захист екології та боротьбу із глобальними змінами клімату.

Поїздка Кембриджів до Бостона була анонсована заздалегідь. Програму візиту було розписано за хвилинами, ніхто не робив із неї таємниці. Сассекси влаштували так, що саме в день прибуття Вільяма і Кейт до США стримінгова компанія Netflix показала перший трейлер документального мінісеріалу «Гаррі та Меган», прем'єра якого призначена на 8 січня 2023 року.

Нагадаємо, того ж дня очікується старт продажу мемуарів принца Гаррі. Трейлер Netflix змушує задуматися над тим, що буде скандальнішим — книга чи мінісеріал ?

Це коротке відео затьмарило перебування Вільяма та Кейт у Бостоні. Західні ЗМІ приділили анонсу документального фільму більше уваги, аніж врученню премії. Мабуть, Гаррі та Меган цього й домагалися.

Трейлер дає зрозуміти, що в мінісеріалі знову піде про лицемірство, яке панує в британській королівській родині. Слід очікувати нових звинувачень у расизмі. Меган прямо каже, що їй «заткнули рота», не давали можливості відкрито висловлювати свою думку, захищати права жінок.

А тут ще олії у вогонь підлила хрещена мати принца Вільяма леді Сюзан Хассі. Літня аристократка образила голову правозахисної благодійної організації боротьби з домашнім насильством серед жінок африканського та карибського походження по всій Великобританії Sistah Space Нгозі Фулані. Сталося це під час прийому, який влаштувала королева-консорт Камілла. Скандал вибухнув напередодні прибуття Вільяма та Кейт до Бостона.

Леді Сюзан була змушена скласти із себе обов'язки придворної дами й безславно завершити багаторічну службу на славу королівської родини. Хассі була вірною подругою Єлизавети II.

Сассекси тільки радісно потирали руки. Лондонський скандал був дуже доречним. Гаррі та Меган отримали несподіваний доказ своїх звинувачень членів королівської родини у расизмі.

Трейлер був майстерно збудований. Перші кадри демонструють глядачам щасливу закохану пару. Гаррі й Меган сміються, танцюють… Але раптом все змінюється. Меган плаче, Гаррі шокований і розгніваний. Їхнє кохання виявилося зайвим, незрозумілим. Гаррі звинувачує своїх родичів у «брудній грі», жертвою якої стала його дружина. Хто ж затіяв цю гру? Відповідь очевидна — на екрані у найдраматичніші моменти спливає обличчя… Кейт Міддлтон!

Здавалося, Сассекси досягли ефекту, на який так розраховували. Проте вони, схоже, переграли самі себе. У понеділок, 5 грудня, вийшов другий трейлер мінісеріалу. Глядачам знову показують Меган у сльозах. Плаче і Гаррі, який розуміє, що не зможе захистити кохану жінку, якщо вони залишаться у Британії. Він звинувачує свою сім'ю в небажанні покласти край переслідуванням з боку папараці. Згадує принцесу Діану, боїться, що історія знову повториться. Він втратив матір, тепер ризикує втратити дружину.

Все це ілюструється документальними кадрами переслідування, жертвами якого була Діана, а тепер й Меган. І ось тут Сассекси, а разом з ними й автори серіалу, припустилися чотирьох грубих помилок.

Документальний фільм «Гаррі та Меган» претендує на те, що покаже правду. Правду про британську королівську сім'ю, правду про те, що довелося пережити американській темношкірій актрисі, яка ризикнула закохатися в принца і вийти за нього заміж. Однак уважний глядач одразу помітить обман!

У другому трейлері драматизм нагнітається за допомогою кадрів, які демонструють постійне переслідування Гаррі та Меган з боку папараці. Ось Сассекси йдуть разом із ще зовсім маленьким Арчі, а їх хтось знімає з даху зі спини. І голос Гаррі при цьому говорить за кадром: «Це грубе втручання в наше приватне життя».

Виявляється, цей знімок був зроблений у ПАР під час відвідин Сассексами резиденції архієпископа Десмонда Туту з їхнього відома та злагоди. Знімав Гаррі та Меган акредитований фотограф. Ні про яке втручання у приватне життя мови не може бути.

На іншому знімку, який з'являється на екрані, Гаррі роздратовано і водночас злякано намагається закрити рукою об'єктив фотоапарата. Мовляв, я не дозволяю нас фотографувати! Проблема в тому, що це фото було зроблено у 2007 році, коли Гаррі та Меган не були знайомі. На знімку британського принца зображено з його колишньою дівчиною Челсі Дейві. Лише її під час монтажу відрізали.

Ще два яскраві кадри з другого трейлера показують «натовп папараці». Агресивні фотографи нібито намагаються зняти Гаррі та Меган. Але перший кадр був зроблений у США біля будівлі суду, де фотографи чекали на появу Ларрі Коена, колишнього особистого адвоката Дональда Трампа. Другий кадр знятий на прем'єрі фільму про Гаррі Поттера!

Ось таке «правдиве» документальне кіно мають намір Гаррі та Меган показати у січні. Навряд чи після цього лишиться надія на примирення.

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