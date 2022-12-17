З Днем святої Варвари: гарні привітання у віршах та листівках

17 грудня — День Святої Варвари. Свято присвячене пам'яті великомучениці Варвари, яка постраждала за віру.

Святій Варварі прийнято молитися про щастя, жінкам про вдале заміжжя, вагітність, про зцілення від хвороб та здоров'я дитини. Також у святої просять про захист, допомогу у нелегкій справі.

Сьогодні дівчатка та жінки з цим ім'ям відзначають свої іменини.

Ім'я Варвара у перекладі з грецької означає чужоземка. За своїм темпераментом жінки з цим ім'ям сміливі та працьовиті. Вони вміють ставити собі мету й домагатися свого.

«ФАКТИ» зібрали яскраві листівки та милі привітання всім Варварам.

В день Святой Варвары вам

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.

Силы в жизни вам дает

Мудрая Святая.

Будет искренней молитва

И душа простая.

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.



Пусть всегда она незримо

Наблюдает за тобой,

Чтобы сделать жизнь счастливой,

Поселить в душе покой!

***З Днем Варвари вітаю й від душі бажаю міцної віри, правильних цілей та чистого кохання. Нехай вас не залишає впевненість у собі, а життя буде щасливим. Бажаю справжнього щастя та допомоги Ангела-Хранителя.

***У День святої Варвари пропоную згадати про юну дівчину, яка не зреклася своєї віри ні під яким тиском. Нехай і вам нічого не заважає в досягненні цілей й ніщо не зіб'є зі шляху. Добробуту та гармонії!

Нагадаємо, 13 грудня церква відзначала день святого Андрія Первозванного — одного з 12 апостолів Христа, а всі Андрії святкували іменини.

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