Підрив поліцейських на мінах у Херсоні: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих під час підриву міни на Херсонщині черкаських поліцейських зросла — напередодні, 16 грудня, у лікарні від отриманих мінно-вибухових травм померли ще двоє чаркащан — старший сержант Віктор Мазуренко та лейтенант поліції Михайло Пустовіт.

Перший з них був водієм взводу № 1 роти № 2, а другий — інспектором взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайла Куратченка, вибухотехніка Ігора Мельника, кінолога Сергія Ненади та помічника чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадима Періжка.

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