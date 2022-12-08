Потрапили у пастку: стали відомі подробиці загибелі черкаських поліцейських на Херсонщині

У Черкаській поліції розповіли подробиці загибелі чотирьох поліцейських на чолі з начальником обласного ГУНП, про яких у своєму відеозверненні згадував президент Володимир Зеленський.

«Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок — наші колеги назавжди в строю», — повідомляють в черкаській поліції.

Фото поліції

Правоохоронці несли службу у складі зведеного загону на Херсонщині. На деокупованій території вони проводили стабілізаційні заходи: документували злочини російських військовослужбовців, виявляли місця захоронення, утримання та катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти і позиції ворога.



Черкаські правоохоронці 7 грудня отримали інформацію про залишений окупантами схрон та прибули до місця, де раніше були позиції ворога в районі села Федорівка. Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. І вже повертаючись, потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії.

Вони підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів. Троє загинули на місці, один — помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі.

«Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі. Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок — віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні. Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини», — сказав голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Фото зі сторінки поліції Черкащини

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