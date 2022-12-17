До «джекпоту» — зовсім трохи: названі втрати ворога в Україні за добу
Українські військові продовжують знищувати російських загарбників та їхній військовий потенціал. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 420 російських солдатів.
Загальна кількість втрат особового складу ворога з початку вторгнення в Україну становила 97 690 військових, повідомили в Генштабі.
Знищено:
- танків — 2985 (+5) од.,
- бойових броньованих машин — 5958 (+6) од.,
- артилерійських систем — 1947 (+1) од.,
- крилатих ракет — 653 (+61),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4577 (+14) од.,
- спеціальної техніки — 174 (+2).
Українці дякують своїм захисникам й відзначають, що до джекпоту залишилося зовсім небагато.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів.9
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