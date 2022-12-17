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До «джекпоту» — зовсім трохи: названі втрати ворога в Україні за добу

11:18 17 грудня 2022
втрати

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників та їхній військовий потенціал. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 420 російських солдатів.

Загальна кількість втрат особового складу ворога з початку вторгнення в Україну становила 97 690 військових, повідомили в Генштабі.

Знищено:
- танків — 2985 (+5) од.,
- бойових броньованих машин — 5958 (+6) од.,
- артилерійських систем — 1947 (+1) од.,
- крилатих ракет — 653 (+61),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4577 (+14) од.,
- спеціальної техніки — 174 (+2).

Українці дякують своїм захисникам й відзначають, що до джекпоту залишилося зовсім небагато.



Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів.

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