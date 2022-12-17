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Пугачова з'явилася на вечорі Макаревича з сином, що подорослішав

12:00 17 грудня 2022
Пугачова з&#39;явилася на вечорі Макаревича з сином, що подорослішав

Алла Пугачова, яка залишила путінську росію, почувається чудово: співачку постійно бачать на світських заходах, квітучу і щасливу. Своїх молодших дітей Примадонна теж намагається вивести в люди.

Зокрема, днями легенда естради відвідала вечір, організований іншою зіркою часів СРСР — Андрієм Макаревичем. На захід Пугачова прийшла у супроводі сина — Гаррі Галкіна.

Фотографія зіркової мами та сина миттю розлетілася по Мережі .

Сама Примадонна вибрала для виходу у світ темний одяг. І, мабуть, щоб уникнути розмов про перуки, приховала маківку модним головним убором. Раніше, нагадаємо, всі широко обговорювали новину про те, що за кордоном Алла Борисівна перестала користуватися своїми улюбленими шиньйонами та накладними пасмами.

Що стосується Гаррі, то в коментарях зазначають, що зірковий спадкоємець росте не щодня, а щогодини. Ще кілька років, і красень Гаррі порівняється з ростом із уславленою мамою, захоплюються в Мережі фанати.

Інші ж дякують Аллі та Максиму Галкіну за їхню громадянську позицію.

Зазначимо, що на виставці «Малюнки на папері та залізі» Андрій Макаревич у місті Яффо представляє свої графічні роботи останнього часу.

Його роботи є сусідами з творіннями Андрія Куманіна — коваля, художника по металу, який виставив унікальні авторські ханукії.

Нагадаємо, восени і сам Макаревич показав шанувальникам молодшого сина Ейтана, який підріс.

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