«Сина врятували лише золоті руки лікарів та Бог»: винесено вирок винуватиці п’яної ДТП, яка скалічила 13-річного школяра

«Син став інвалідом у 13 років»

— Дійсно, винуватиці ДТП із каліцтвом мого сина присудили п’ять років ув’язнення та вісім років заборони керування транспортними засобами, — розповіла «ФАКТАМ» мати хлопчика Тетяна Тарасюк. — Їй присудили сплатити нам й пів мільйона гривень моральної шкоди. Водночас суд постановив повернути родині п’яної водійки кошти, які вони вносили у грошову заставу на час слідства та суду та віддати той самий розбитий позашляховик, яким вона ледь не вбила нашу дитину.

Вирок поки що не набрав законної сили. Наскільки мені відомо, адвокати обвинуваченої планують подати апеляцію. Мовляв, вирок дуже вже суворий, обвинувачена не витримає стільки часу за ґратами. І прокуратура хоче оскаржувати, бо прокурор просив сім років ув’язнення.

— А на вашу думку, цей вирок справедливий?

— Є закон, є санкція статті, є офіційне рішення. І суд, дійсно, визнав цю громадянку винною у важкому злочині. Водночас ми так і не отримали відповіді на питання — чому і яким чином жінка, яка позиціювала себе хворою на алкоголізм та виправдовувалась, що навіть офіційно лікувалась, мала посвідчення водія і вільно їздила собі за кермом. Аж поки це не призвело до трагедії у нашій родині.

Та й поведінка її родичів під час суду бажала кращого. Бо, як я вже розповідала вашому виданню, вони турбувались, аби пом’якшити її долю, аніж насправді за здоров’я Андрійка. І на останньому засіданні водійка просила вибачення, але дуже нещиро.

Андрійко Тарасюк до аварії. Хлопчик займався спортом і мріяв стати професійним баскетболістом

— Як почувається Андрійко через більш ніж півтора року після трагедії?

— Мого сина врятували тоді лише золоті й добрі руки лікарів та Господь Бог. До повного видужання Андрійкові ще дуже довго. На жаль. Бо він став інвалідом у свої 13 років. І біль труїтиме його тіло, душу та серце усе життя. І він вже ніколи не стане професійним баскетболістом, чого найбільше прагнув. Син, який швидко подорослішав через пережите, щиро та чесно заявив про це на суді. Бо кожне таке засідання віддавалось жорстоким болем нам усім. А синові — найбільше…

Постраждалий Андрій Тарасюк виступає у суді

«Водійка ніколи не перебувала на медичному обліку у наркодиспансері»

Своєю чергою, у відділі комунікацій Вінницької обласної поліції повідомили, що винуватиця ДТП офіційно не перебувала на обліку у наркологічному диспансері.

— Слідством було офіційно встановлено, що водійка ніколи не перебувала на медичному обліку у наркодиспансері, — пояснила «ФАКТАМ» начальниця відділу комунікації поліції Вінниччини Заріна Маєвська. — Коли ж сталась ДТП із хлопчиком навесні, то водійка спершу відмовилась від проходження лікарського освідчення. Але коли результати таки були у неї примусово відібрані, то у її крові виявили 3,3 проміле алкоголю. Це тяжка ступінь сп’яніння.

Крім того, в ході слідства стало відомо, що жінка саме розшукувалась патрульною поліцією за вчинення ДТП із матеріальним збитком у місті Вінниці. Тоді вона самовільно втекла з місця пригоди.

Андрій з рідними біля суду

— В судовому засіданні обвинувачена повідомила суду, що не може надати показання з приводу обставин, які передували даній події, а також самої ДТП, оскільки внаслідок пережитого психологічного стресу нічого не пам’ятає, — пояснили «ФАКТАМ» у пресслужбі Вінницького міського суду. — Проте кається у вчиненому і просить вибачення у потерпілого та його батьків. Визнає заявлену до відшкодування суму матеріальної шкоди. Заявлену суму моральної шкоди вважає не підйомною для себе.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий повідомив, що до даної дорожньо-транспортної пригоди мріяв стати спортсменом. Однак через отримані в ДТП травми має тепер інвалідність та навчається за індивідуальним графіком. Вибачити обвинуваченій не може, оскільки через її дії він більше ніколи не зможе професійно займатись улюбленим видом спорту — баскетболом.

— Вирок досить справедливий та суворий, — прокоментувала «Фактам» адвокатка родини потерпілого хлопчика Тетяна Палій. — Бо що таке для молодої жінки-матері, у якої на утриманні малолітні діти, безальтернативні п’ять років за ґратами. Здається, обвинувачена теж це усвідомила. Але є важкий злочин, і є покарання. Поки що заяв про апеляційний розгляд справи ми не отримували.

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