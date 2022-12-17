Ракетні удари по Одесі та артилерійський вогонь по мирних селах: ворог знову порушив правила ведення війни

Протягом поточної доби противник завдав 5 ракетних ударів по Україні — під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області, а по Одесі було запущено 2 ракети типу «Онікс», їх збили українські сили ППО.

Крім того, повідомляють у Генштабі ЗСУ, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.

На інших гарячих напрямках фронту ворог продовжував здійснювати мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ і прилеглих міст і селищ. Так, на Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки і Табаївки Харківської області та Стельмахівки і Невського на Луганщині. А неа Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках зберігається найбільш тривожна ситуація — там російський ворог безуспішно продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Обстрілам було піддано райони понад двадцяти населених пунктів, серед яких Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Водяне та Мар’їнка.

Тим часом отримано підтвердження здобутків ЗСУ на півдні — 15 грудня в районах населених пунктів Токмак і Пологи на Запоріжжі ворог втратив понад 100 осіб пораненими. Також підтверджено знищення складу боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

За поточну ж добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.

Нагадаємо, минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували ще 420 російських солдатів, довівши цифру ворожих втрат до 97 690 військових.

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