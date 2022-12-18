У Великій Британії путіна визнали «Красунчиком року»: щоправда, в англійському сленгу ця фраза образлива

Війна в Україні, попри те, що кремлівські спеціалісти з ІПСО (інформаційно-психологічної спеціальної операції) й поширюють наратив «світ втомився від України», хвилює не тільки очільників європейських держав, але і їх населення. Так, у селі Bell End англійського графства Вустершир була встановлена статуя «кремлівського карлика». Хоча вона й пофарбована в золоте, та функція «памʼятника» — зовсім не в прославленні путіна.

«Культурною» англійською напис «Bellend of the Year» на постаменті звучить як «Красунчик року», та всі, хто знає англійський сленг, розуміють його трохи інакше. А для того, щоб було зрозуміліше — голова путіна зроблена у вигляді головки пеніса. Саме так — «з**упа року», перекладається надане йому «звання». «Памʼятник» встановлено за ініціативи місцевих жителів. На відкритті усім охочим роздавали яйця, якими можна було поцілити в «красунчика» — що люди й охоче робили.

«Мені потрібно було когось нагородити нашою премією „Красунчик року“, і я вирішив, що цьогоріч безальтернативний „красунчик“ — володимир путін», — розказав один з ініціаторів. За його словами у планах — продаж мініатюрних копій статуї, дохід від якого буде переданий благодійній організації, що підтримує українських біженців: «Я бачив розруху, що настала в Україні цьогоріч, бачив, скільки людей змушені втікати, переїздити на нове місце. Тому я хочу допомогти цим людям, зібравши хоч трохи грошей для них».

Це не перший «вияв любові» до х**ла. Так, у листопаді чеськими активістами був оголошений аукціон на ню-статую путіна. Російський диктатор сидить на золотому унітазі з туалетним йоржиком замість скіпетра та закривавленою пральною машинкою — замість держави.

Стартовою ціною було встановлено 10 тисяч євро. Аукціон завершується 20 грудня. На кошти з продажу планують купити безпілотника для ЗСУ, повідомляє Independent.

Фото: ndependent

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