Українські тенісистки Калініна та Костюк тріумфували на престижному турнірі у Франції (відео)

Найкраща тенісистка України Ангеліна Калініна, яка займає 47-му позицію в жіночому рейтингу, виграла престижний турнір WTA125 у французькому Ліможі.

Наша співвітчизниця у фіналі зустрічалася з датчанкою Кларою Таусон (115-та). Перший сет, взявши п'ять геймів поспіль, виграла Ангеліна, але у другій партії суперниці вдалося відновити паритет. Утім, у вирішальному сеті нерви міцнішими виявилися в українки — 6:3, 5:7, 6:4, яка в підсумку завоювала перший трофей WTA у кар'єрі

Також тріумфом нашої співвітчизниці Марти Костюк, яка розлучилася з хлопцем із росії, у парі з грузинкою Оксаною Калашниковою завершилися змагання в Ліможі у парному турнірі. У вирішальному поєдинку українсько-грузинський дует впевнено обіграв британську пару Алісія Барнетт та Олівія Ніколлз — 7:5, 6:1. Для Марти це вже другий трофей у парному розряді цього сезону — у вересні українка в парі з чешкою Терезою Мартинцовою виграла турнір у словенському Порторожі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистки з росії влаштували у США скандал через прапор України.

Фото Jimmie 48

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