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Спорт

Українка Марта Костюк, яка розлучилася з хлопцем із росії, показала нового коханого (фото)

17:17 29 жовтня 2022
Марта Костюк

Тенісистка збірної України Марта Костюк, яка активно допомагає українській армії у боротьбі з російськими загарбниками, недовго залишалася самотньою після розлучення зі своїм колегою з росії Олексієм Захаровим.

Наша співвітчизниця, яка займає 65-й рядок у світовому рейтингу, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з молодим чоловіком, супроводивши його емодзі із серцем — щоправда, імені свого обранця не розсекретила.

Додамо, що 20-річна тенісистка зараз відпочиває в Буковелі та ділиться зі своїми підписниками яскравими фото.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Ілля Забарний зробив романтичну пропозицію своїй дівчині.

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