«Це моя мрія»: Клопотенко відверто висловився про геїв

Український ресторатор Євген Клопотенко, який не афішує своє особисте життя, прокоментував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію.

Під час інтерв'ю «Факти ICTV» журналіст сказав, мовляв, ходять чутки, що Євген - гей та запитав: «Якби Клопотенко був геєм, він би зізнався у цьому суспільстві?».

«Я, звичайно ж, зізнався б… Це моя мрія! Я навіть говорив, що давайте зізнаюся просто так!» — відповів Євген і згадавши епізод, коли співак Меловін на сцені поцілував «чувака», пожартував, що тоді подумав, що вже не «стане першим».

«Ну що таке гей? Це що, щось погане? Це табуйована тема? Я не бачу в цьому нічого поганого… Ну, а якщо суспільство мене обговорюватиме, то це проблеми суспільства», — додав він.

Нагадаємо, що учасник шоу «Холостячка-2» Андрій Хветкевич, який боровся у проекті за серце Злати Огнєвіч, приголомшив зізнанням про свою сексуальну орієнтацію.

Фото зі сторінки Євгена Клопотенка у соцмережах

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