Жах на Миколаївщині: в автомобілі, що потонув, загинуло п’ятеро людей (фото)

На Миколаївщині, де нещодавно ДТП унесла життя молодого подружжя та їхньої 4-місячної дитини, сталася ще одна трагедія — в аварії загинули п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей

Як повідомляють в ГУНП у Миколаївській області, вдень у неділю, 18 грудня, 29-річний водій автомобіля Mitsubishi Sigma під час проїзду мосту через річку Кодима у селі Кінецьпіль Первомайського району, за попередніми даними, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини з подальшим падінням автомобіля у річку.

Фото поліції

Фото поліції

Водій, а також його пасажири — дві жінки та дівчатка 5-ти та 7-ми років — загинули на місці події. ЗМІ стверджують, що загинула родина.

Наразі правоохоронці встановлюються усі обставини та причини автопригоди. Громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, просять звернутись за телефонами 063−426−23−32 або 102.

Фото поліції

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Нагадаємо, що днями у Польщі сталася масштабна ДТП за участі п'яти автівок. В усіх машинах знаходилися громадяни України. Серед постраждалих — вагітні жінки та малі діти.

Фото поліції

737

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram