«Світло перемогло темряву»: Зеленський звернувся до всіх євреїв світу

Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх представників єврейської громади України та світу, щоб привітати їх із Ханукою.

Зробив він це у зверненні за підсумками 298-го дня війни.

На думку українського лідера, представники єврейського народу свого часу показали, що чисельна перевага не може гарантувати перемоги на полі бою.

«Ті, кого було менше, вибороли тих, кого було більше. Світло перемогло темряву. Так буде цього разу. Хаг Ханука самеах!», — сказав український лідер.

Говорячи про світло та темряву, Володимир Зеленський звернув увагу на те, як оперативно повертається світло та тепло до квартир українців: за останні дні більш ніж 9 мільйонів українців відновили подачу електроенергії та теплопостачання.

«Я дякую всім, хто в будь-яку погоду і цілодобово здійснює ці ремонтні роботи! Я дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам з обладнанням! Я дякую і українському бізнесу — всім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові Пункти Незламності, — резюмував президент Зеленський.

Український лідер упевнений, що разом ми подолаємо всі труднощі, а росія зазнає краху.

Також Зеленський повідомив про засідання Ставки, де було обговорено захист кордону з рф та Білоруссю. За словами глави держави, військове керівництво готується до всіх можливих оборонних сценаріїв.

«Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і решта всіх хворих ідей у цій війні проти України та українців», — висловив упевненість президент.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський анонсував початок військової операції з деокупації українського Криму .

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