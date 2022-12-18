Ханука-2022: історія та традиції одного з найбільших єврейських свят

Увечері у неділю, 18 грудня, євреї починають відзначати Хануку — свято триватиме вісім днів, до вечора 26 грудня.

Він присвячений очищенню оскверненої святині — Єрусалимського Храму, в якому імператор Антіох IV приніс криваву жертву, що спричинило початок повстання євреїв. Переказ свідчить, що повстанці не змогли знайти ритуально чисту олію, яка б годилася для того, щоб запалити менору і освятити Храм. Було знайдено лише невелику судину з олією, якої вистачало лише на один день горіння світильників.

Однак сталося диво — запалений вогонь не згас, масла вистачило рівно на вісім днів. За цей час було підготовлено нову чисту олію для заповнення кожного із семи світильників менори.

З того часу Хануку відзначають протягом восьми днів. Головна заповідь свята — запалення ханукальних свічок. Сім світильників менори запалюють за допомогою дев'ятого світильника. Його ще називають шамаш, що означає «служка». Як служку використовують воскову свічку. Замість олії у світильниках можна використовувати свічки, а ось електричні лампочки — під забороною.

Фото з Вікіпедії

Свічки запалюють протягом 8 днів, щодня додаючи по одній. Їх встановлюють з правого боку на лівий, а запалюють з лівого на правий. Запалені на початку вечора, незадовго до заходу сонця, свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви. У п'ятницю їх запалюють раніше суботніх свічок. Світильник розташовують навпроти мезузи, при вході в кімнату, де зазвичай збираються всі члени родини. Не можна використовувати світло ханукальних свічок для роботи чи читання тощо.

У Хануку заведено давати дітям трохи грошей, щоб привчити їх до цдаки — збору грошей для бідних. Частину цих грошей діти можуть витратити на солодощі.

У Хануку не можна оплакувати померлих і постувати, хоча багаті застілля не обов'язкові. До столу обов'язково подають смажені на олії картопляні оладки, пончики з повидлом та інші солодощі. Ці святкові дні традиційно наповнені піснями, танцями, веселощами та прославленням Всевишнього.

Фото з Вікіпедії

Ханукальною стравою вважається суфганія — пончики, які готується з великою кількістю масла. Їх обсмажують, а потім усередину тіста вводять желе чи повидло. Готове блюдо покривається цукровою або шоколадною глазур'ю.

Нагадаємо, що 19 грудня віруючі вшановують пам'ять Миколи Чудотворця, який був після смерті канонізований і вважається одним із найвідоміших християнських святих.

Фото з Вікіпедії

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