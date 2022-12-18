Президент України Володимир Зеленський заявив, що відвоювання Криму вже почалося, повідомляє Украина Online.

«Самої операції (по звільненню Крима. — Авт.) ще не почалось. Коли вона почнеться ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося в головах людей (і це дуже важливо), в нашому внутрішньому бажанні (і це дуже важливо), в міцності громадян, в єдності відношення до цього. Не просто на словах: „Крим — це Україна!“ Цього замало. Треба бути готовими і йти, бо ніхто просто так Крим не віддасть. І тому відвоювання завжди починається з суспільства, з бажання і з готовності. Тому я вважаю, що початок є», — сказав президент.

Як писали «ФАКТИ», раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що, можливо, ЗСУ зможуть увійти до Криму до кінця весни 2023 року.

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