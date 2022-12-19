Найпростіший китайський спосіб заправити нитку в голку (відео)
Іноді не тільки люди поважного віку зазнають труднощів для того, щоб заправити нитку в голку з різних причин.
Але, виявляється, до цієї справи можна підійти творчо, то завдання може вирішитись дуже швидко, що й показали автори відео з Китаю.
Спосіб 1. Скористайтеся старою зубною щіткою. На неї укладають нитку і насаджують голку зверху на щетинки — відповідно у вушко прослизає і нитку.
Спосіб 2. Розтягнути нитку на долоні та спробувати накрутити її на голку — в якийсь момент вона прослизне у вушко.
Спосіб 3. Самостійно змайструвати пристрій для втягування голки у вушко, скориставшись щіткою для прибирання будинку.
Зазначимо, що на YouTube відео набрало понад 10,5 млн. переглядів.
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