39.54 / 40.21 41.31 / 42.24
Київ: -6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Найпростіший китайський спосіб заправити нитку в голку (відео)

19:25 19 грудня 2022
Найпростіший китайський спосіб заправити нитку в голку (відео)

Іноді не тільки люди поважного віку зазнають труднощів для того, щоб заправити нитку в голку з різних причин.

Але, виявляється, до цієї справи можна підійти творчо, то завдання може вирішитись дуже швидко, що й показали автори відео з Китаю.

Спосіб 1. Скористайтеся старою зубною щіткою. На неї укладають нитку і насаджують голку зверху на щетинки — відповідно у вушко прослизає і нитку.

Спосіб 2. Розтягнути нитку на долоні та спробувати накрутити її на голку — в якийсь момент вона прослизне у вушко.

Спосіб 3. Самостійно змайструвати пристрій для втягування голки у вушко, скориставшись щіткою для прибирання будинку.

Зазначимо, що на YouTube відео набрало понад 10,5 млн. переглядів.

Нагадаємо, раніше рекорди переглядів у мережі побив нехитрий лайфхак, як знайти край стрічки скотчу за секунду.

327

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

боєць

Швидкого закінчення війни не буде: спадкова відьма розповіла, коли можна чекати на перемогу України

Швидка закуска на новорічний стіл-2023: готується буквально за 10 хвилин

Швидка закуска на новорічний стіл-2023: готується буквально за 10 хвилин

Соцдопомога

З 1 січня в Україні припиняється автоматичне нарахування соцвиплат: що це означає і що потрібно зробити отримувачам

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту