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Як легко знайти край стрічки скотчу (відео)

19:12 3 листопада 2022
Як легко знайти край стрічки скотчу (відео)

Багато хто з нас часто опиняється у скрутному становищі, коли потрібно швидко знайти край скотчу (він вкрай ефективний, наприклад, проти вовни домашніх тварин на одязі). Автор популярного YouTube-каналу «А на дачі життя інакше» підказала вихід.

За словами господині, раніше вона, як усі, підгинала край стрічки, але потім їй набридло зрізати цю частину.

Так що тепер жінка завжди підкладає під край стрічки скріпку, сірник або дрібну монетку.

«Я підкладаю скріпку і завжди бачу, де початок стрічки», — ділиться вигадкою її автор.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як швидко та легко почистити ванну, не залазячи до неї.

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