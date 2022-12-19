Катерина Осадча зізналася, чи святкуватиме Новий рік

Популярна телеведуча Катерина Осадча, яка раніше розповіла про свої страхи, зізналася, чи святкуватиме Новий рік і чи, взагалі, доречно під час війни влаштовувати дозвілля. В умовах постійних російських атак та відсутності світла в домівках більшості українців відновлення електро- та водопостачання — це вже, як свято. Катерина каже, що в таких умовах точне не виникає бажання веселитися, прикрашати дім і навіть ставити ялинку.

«Чи на часі ялинка, чи будь-який прояв святкування? Особливо коли після обстрілів повернення світла та води — вже неймовірне свято. Нові тривоги (як зараз) взагалі наводять на бажання скасувати все. Було багато суперечок з приводу ялинки в Києві, але в Бучі прикрашена ялинка стала символом відродження, у Харкові головну ялинку прикрасили на станції метро і вона стала символом незламного міста. Ми, звичайно, хочемо хоч на хвилину повернутися в мирні часи і відчути свято, але в той же час усвідомлення оточуючих жахів ніяк не поєднується зі святковим настроєм», — поділилася своїм настроєм Катерина Осадча.

Попри все, вона вважає, що діти заслуговують на свято. І не можна відбирати в них віру в чудеса. Тому вони з чоловіком Юрієм Горбуновим вирішили потішити своїх синів Данила та Іванка.

«Вдома вирішили, що свято має бути у дітей. Для них важливо мати радість у цей час. Звичайно, ми не зможемо святкувати так, як це було в минулих роках, та й немає на це бажання, але ми все одно можемо знайти способи зробити його особливим для наших діток, тому плани на ці вихідні наступні: прикрасити ялинку, підготуватися до Миколая та бути разом», — розповіла Осадча.

Вона також показала, як вони усі разом прикрашали перед Днем святого Миколая ялинку, хоч на якийсь час занурились в мирну, святкову атмосферу.

Нагадаємо, телеведуча створила проект з пошуку зниклих під час війни українців «Знайти своїх». Вона розповіла вражаючу історію чоловіка з Херсонщини, який дивом врятувався з російського полону.

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