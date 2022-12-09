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Суспільство та люди

Техогляд-2023: хто зможе не платити штраф у 17 тисяч грн

18:15 9 грудня 2022
механік

З 2023 року в Україні відновлюється техогляд транспортних засобів, який планували запровадити восени цього року.

Ті водії, які проігнорують техогляд, мають заплатити штраф у 17 тисяч гривень, пише Auto24.

Але деякі категорії транспорту буде звільнено від обов'язкового техогляду.

Йдеться про машини, які не виїжджають на дороги загального користування. Це технологічний транспорт, який експлуатується виключно на території підприємств: заводів, автобаз, кар'єрів.

Також буде звільнено транспортні засоби з двигуном об'ємом до 125 куб. см або електродвигуном потужністю до 4 кВт.

Транспортні засоби, що не розвивають швидкість понад 25 км/год, та сільгосптехніка, яка може рухатися дорогою не швидше за 40 км/год, будуть звільнені від щорічного огляду.

Нагадаємо, в Україні змінюються правила реєстрації транспортних засобів.

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