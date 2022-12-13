Не беріть «кота в мішку»: як при покупці автомобіля дізнатися його реальний пробіг

Війна кардинально відбилася на фінансовому стані чи не кожного українця. При цьому необхідність бути мобільнішими змушує задуматися про купівлю власного, нехай і вживаного авто.

І тут дуже важливо правильно визначити його термін експлуатації колишнім власником. Поради, як це правильно зробити, дали експерти ресурсу auto.24tv.ua.

Де можна побачити пробіг машини

Найдостовірнішими джерелами інформації є:

показання на одометрі автомобіля;

дані у пам'яті головного електронного блоку автомобіля;

дані у пам'яті електронних блоків управління систем та агрегатів машини — двигунів, коробки, клімат-контролю тощо. Пробіг часто фіксується в них із прив'язкою до чергового ТО чи ремонту;

основи офіційних дилерських СТО, де відзначається пробіг авто при кожному зверненні.

Як визначити реальний пробіг

Абсолютна більшість нових автомобілів у Європі має щорічний пробіг не менше ніж 30 — 60 тис. км. Помножуючи цю цифру на вік авто, можна зрозуміти його реальний кілометраж. Винятки стосуються насамперед дуже старих чи специфічних машин — кабріолетів, спорткарів, ретроавтомобілів тощо.

Тобто можна розраховувати, що реальний пробіг із магічною цифрою 200 тис. буде на одометрі автомобіля у віці максимум 3−4 роки. Але такі екземпляри і коштують відповідно дорожче — від $ 12 — 14 тис. за авто С-класу на авторинках у Західній Україні.

Водночас експерти радять при покупці вживаного авто для початку визначитися, наскільки важливим для вас є малий пробіг. Адже для багатьох сучасних моделей цифра навіть у 300 тис. км. — не критична з погляду ресурсу. Є системи та агрегати, які без великих проблем працюють до 400 тис. км. Або, навпаки, можливо, є сенс купити машину із явно великим пробігом за невелику ціну, щоб на заощаджені гроші зробити ремонт або заміну зношених агрегатів. Таким чином ви напевно знатимете стан важливих вузлів машини.

Нагадаємо, окупанти відбирають у громадян України на тимчасово зайнятих ними територіях не лише автомобілі, але не гребують також мотоциклами та навіть велосипедами.

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram